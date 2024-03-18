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Путин: Россия сделает все для достижения целей национального развития
Путин: Россия сделает все для достижения целей национального развития - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: Россия сделает все для достижения целей национального развития
Россия сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:43
2024-03-18T01:43
2024-03-18T08:51
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Еще раз хочу подчеркнуть: сделаем всё, что от нас зависит, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям", - сказал Путин. Он также вновь поблагодарил граждан России.
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Путин: "Сделаем все, что от нас зависит, чтобы достигнуть целей национального развития"
Путин завершил пресс-конференцию словами благодарности российскому народу.
2024-03-18T01:43
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия сделает все для достижения целей национального развития
Путин: Россия сделает все для достижения целей развития по всем направлениям
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Еще раз хочу подчеркнуть: сделаем всё, что от нас зависит, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям", - сказал Путин.
Он также вновь поблагодарил граждан России.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой