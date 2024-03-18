https://ria.ru/20240318/razvitie-1933870170.html

Путин: Россия сделает все для достижения целей национального развития

Путин: Россия сделает все для достижения целей национального развития - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: Россия сделает все для достижения целей национального развития

Россия сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:43

2024-03-18T01:43

2024-03-18T08:51

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Еще раз хочу подчеркнуть: сделаем всё, что от нас зависит, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям", - сказал Путин. Он также вновь поблагодарил граждан России.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Путин: "Сделаем все, что от нас зависит, чтобы достигнуть целей национального развития" Путин завершил пресс-конференцию словами благодарности российскому народу. 2024-03-18T01:43 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, владимир путин