https://ria.ru/20240318/razgovor-1934122823.html

Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю

Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю - РИА Новости, 18.03.2024

Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль-Саудом, в котором поздравил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T22:43

2024-03-18T22:43

2024-03-18T23:02

саудовская аравия

россия

владимир путин

сальман аль-сауд

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль-Саудом, в котором поздравил жителей королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан." — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/koordinatsiya-1934123252.html

саудовская аравия

россия

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саудовская аравия, россия, владимир путин, сальман аль-сауд