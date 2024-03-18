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Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю - РИА Новости, 18.03.2024
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22:43 18.03.2024 (обновлено: 23:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/razgovor-1934122823.html
Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю
Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю - РИА Новости, 18.03.2024
Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль-Саудом, в котором поздравил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T22:43
2024-03-18T23:02
саудовская аравия
россия
владимир путин
сальман аль-сауд
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль-Саудом, в котором поздравил жителей королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан." — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/koordinatsiya-1934123252.html
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саудовская аравия, россия, владимир путин, сальман аль-сауд
Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Сальман аль-Сауд
Путин просил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю

Путин попросил саудовского принца передать наилучшие пожелания королю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль-Саудом, в котором поздравил жителей королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан." — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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