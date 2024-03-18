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Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов
Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов
За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД РФ по особым РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:55
2024-03-18T09:55
2024-03-18T09:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Особенно разрушительные удары пришлись по Белгородской области. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали, в субботу - еще два человека погибли, четверо были ранены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов
Мирошник: более 60 россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов