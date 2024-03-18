https://ria.ru/20240318/ranenye-1933914433.html

Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов

Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024

Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов

За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД РФ по особым РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:55

2024-03-18T09:55

2024-03-18T09:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Особенно разрушительные удары пришлись по Белгородской области. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали, в субботу - еще два человека погибли, четверо были ранены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины