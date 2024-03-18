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Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ranenye-1933914433.html
Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов
Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов
За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД РФ по особым РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:55
2024-03-18T09:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Особенно разрушительные удары пришлись по Белгородской области. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали, в субботу - еще два человека погибли, четверо были ранены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
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белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Более 60 жителей россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов

Мирошник: более 60 россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ, сообщил в понедельник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".
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Особенно разрушительные удары пришлись по Белгородской области. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали, в субботу - еще два человека погибли, четверо были ранены.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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