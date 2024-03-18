https://ria.ru/20240318/rakety-1933920805.html
США прокомментировали ракетные пуски в Северной Корее
США прокомментировали ракетные пуски в Северной Корее - РИА Новости, 18.03.2024
США прокомментировали ракетные пуски в Северной Корее
США осведомлены о ракетных пусках КНДР, консультируются с союзниками, произошедшее не представляло угрозу американским территориям и персоналу, следует из... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:10
2024-03-18T10:10
2024-03-18T17:37
в мире
сша
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США осведомлены о ракетных пусках КНДР, консультируются с союзниками, произошедшее не представляло угрозу американским территориям и персоналу, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования США.Ранее агентство Киодо сообщало, что Северная Корея утром в понедельник провела три пуска баллистических ракет: первые два состоялись около 7:44 (1:44 мск), третий — в 8:21 (2:21 мск). Высота полета ракет во всех трех случаях составила 50 километров, дальность — 350 километров. Все три ракеты упали в Японское море. "Нам известно о пусках баллистических ракет, совершенных КНДР 17 марта (18 марта по мск. — Прим. ред.), и мы в тесном сотрудничестве проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. По нашим оценкам, эти события не представляли непосредственной угрозы для американского персонала или территории. Соединенные Штаты осуждают эти пуски и призывают КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Индо-Тихоокеанского командования США.
https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html
сша
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кндр (северная корея)
В мире, США, КНДР (Северная Корея)
США прокомментировали ракетные пуски в Северной Корее
США заявили, что знают о ракетных пусках КНДР и консультируются с союзниками
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США осведомлены о ракетных пусках КНДР, консультируются с союзниками, произошедшее не представляло угрозу американским территориям и персоналу, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования США.
Ранее агентство Киодо сообщало, что Северная Корея утром в понедельник провела три пуска баллистических ракет: первые два состоялись около 7:44 (1:44 мск), третий — в 8:21 (2:21 мск). Высота полета ракет во всех трех случаях составила 50 километров, дальность — 350 километров. Все три ракеты упали в Японское море
.
"Нам известно о пусках баллистических ракет, совершенных КНДР 17 марта (18 марта по мск. — Прим. ред.), и мы в тесном сотрудничестве проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. По нашим оценкам, эти события не представляли непосредственной угрозы для американского персонала или территории. Соединенные Штаты осуждают эти пуски и призывают КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Индо-Тихоокеанского командования США.
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