https://ria.ru/20240318/rakety-1933920805.html

США прокомментировали ракетные пуски в Северной Корее

США прокомментировали ракетные пуски в Северной Корее - РИА Новости, 18.03.2024

США прокомментировали ракетные пуски в Северной Корее

США осведомлены о ракетных пусках КНДР, консультируются с союзниками, произошедшее не представляло угрозу американским территориям и персоналу, следует из... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:10

2024-03-18T10:10

2024-03-18T17:37

в мире

сша

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США осведомлены о ракетных пусках КНДР, консультируются с союзниками, произошедшее не представляло угрозу американским территориям и персоналу, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования США.Ранее агентство Киодо сообщало, что Северная Корея утром в понедельник провела три пуска баллистических ракет: первые два состоялись около 7:44 (1:44 мск), третий — в 8:21 (2:21 мск). Высота полета ракет во всех трех случаях составила 50 километров, дальность — 350 километров. Все три ракеты упали в Японское море. "Нам известно о пусках баллистических ракет, совершенных КНДР 17 марта (18 марта по мск. — Прим. ред.), и мы в тесном сотрудничестве проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. По нашим оценкам, эти события не представляли непосредственной угрозы для американского персонала или территории. Соединенные Штаты осуждают эти пуски и призывают КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Индо-Тихоокеанского командования США.

https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html

сша

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, кндр (северная корея)