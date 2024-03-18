https://ria.ru/20240318/raketa-1933871504.html

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 18.03.2024

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:56

2024-03-18T01:56

2024-03-18T09:03

в мире

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

япония

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СЕУЛ, 18 мар — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в публикации.Позднее японская сторона уточнила, что речь идет о трех пусках, все ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Между первым и вторым и третьим пусками прошло около 40 минут, полет каждой ракеты длился около семи минут.По данным агентства, это второй в этом году запуск баллистических ракет. Предыдущий состоялся 14 января.Последний раз КНДР испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль" под названием "Падасури-6" ("Морской орел-6") 14 февраля.

https://ria.ru/20240212/kndr-1926761587.html

https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

япония

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в мире, японское море, южная корея, кндр (северная корея), япония