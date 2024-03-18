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СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 18.03.2024
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01:56 18.03.2024 (обновлено: 09:03 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/raketa-1933871504.html
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 18.03.2024
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:56
2024-03-18T09:03
в мире
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
япония
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СЕУЛ, 18 мар — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в публикации.Позднее японская сторона уточнила, что речь идет о трех пусках, все ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Между первым и вторым и третьим пусками прошло около 40 минут, полет каждой ракеты длился около семи минут.По данным агентства, это второй в этом году запуск баллистических ракет. Предыдущий состоялся 14 января.Последний раз КНДР испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль" под названием "Падасури-6" ("Морской орел-6") 14 февраля.
https://ria.ru/20240212/kndr-1926761587.html
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японское море
южная корея
кндр (северная корея)
япония
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в мире, японское море, южная корея, кндр (северная корея), япония
В мире, Японское море, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Япония
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 мар — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в публикации.
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Позднее японская сторона уточнила, что речь идет о трех пусках, все ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Между первым и вторым и третьим пусками прошло около 40 минут, полет каждой ракеты длился около семи минут.
По данным агентства, это второй в этом году запуск баллистических ракет. Предыдущий состоялся 14 января.
Последний раз КНДР испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль" под названием "Падасури-6" ("Морской орел-6") 14 февраля.
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В миреЯпонское мореЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Япония
 
 
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