https://ria.ru/20240318/raketa-1933871504.html
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 18.03.2024
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:56
2024-03-18T01:56
2024-03-18T09:03
в мире
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg
СЕУЛ, 18 мар — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в публикации.Позднее японская сторона уточнила, что речь идет о трех пусках, все ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Между первым и вторым и третьим пусками прошло около 40 минут, полет каждой ракеты длился около семи минут.По данным агентства, это второй в этом году запуск баллистических ракет. Предыдущий состоялся 14 января.Последний раз КНДР испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль" под названием "Падасури-6" ("Морской орел-6") 14 февраля.
https://ria.ru/20240212/kndr-1926761587.html
https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3e36b685d9a7f7756580671f0ac6f91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, южная корея, кндр (северная корея), япония
В мире, Японское море, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Япония
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря