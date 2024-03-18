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Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:14 18.03.2024 (обновлено: 11:42 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/raisi-1933939221.html
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Ирана Эбрахим Раиси направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил в связи с победой на президентских выборах в России и переизбранием на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:14
2024-03-18T11:42
выборы президента россии — 2024
в мире
иран
владимир путин
ибрахим раиси
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ТЕГЕРАН, 18 мар – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил в связи с победой на президентских выборах в России и переизбранием на пост главы государства, сообщает посольство Ирана в Москве."Президент Исламской Республики Иран направил послание, в котором искренне поздравил Владимира Путина с решительной победой (на выборах - ред.) и переизбранием на пост Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства исламской республики в столице России.По информации посольства, в этом послании Раиси также выразил удовлетворение развивающимися отношениями Москвы и Тегерана и подчеркнул необходимость их дальнейшего расширения.По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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в мире, иран, владимир путин, ибрахим раиси
Выборы президента России — 2024, В мире, Иран, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Путина с победой на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 мар – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил в связи с победой на президентских выборах в России и переизбранием на пост главы государства, сообщает посольство Ирана в Москве.
"Президент Исламской Республики Иран направил послание, в котором искренне поздравил Владимира Путина с решительной победой (на выборах - ред.) и переизбранием на пост Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства исламской республики в столице России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
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По информации посольства, в этом послании Раиси также выразил удовлетворение развивающимися отношениями Москвы и Тегерана и подчеркнул необходимость их дальнейшего расширения.
По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов.
 
Выборы президента России — 2024В миреИранВладимир ПутинИбрахим Раиси
 
 
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