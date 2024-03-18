https://ria.ru/20240318/raisi-1933939221.html

Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Ирана Эбрахим Раиси направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил в связи с победой на президентских выборах в России и переизбранием на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:14

2024-03-18T11:14

2024-03-18T11:42

выборы президента россии — 2024

в мире

иран

владимир путин

ибрахим раиси

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ТЕГЕРАН, 18 мар – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил в связи с победой на президентских выборах в России и переизбранием на пост главы государства, сообщает посольство Ирана в Москве."Президент Исламской Республики Иран направил послание, в котором искренне поздравил Владимира Путина с решительной победой (на выборах - ред.) и переизбранием на пост Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства исламской республики в столице России.По информации посольства, в этом послании Раиси также выразил удовлетворение развивающимися отношениями Москвы и Тегерана и подчеркнул необходимость их дальнейшего расширения.По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, владимир путин, ибрахим раиси