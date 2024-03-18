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Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pvo-1934008039.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона - РИА Новости, 18.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 143 беспилотника и 26 снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:15
2024-03-18T14:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 143 беспилотника и 26 снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: 143 украинских беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и "Град", три реактивных снаряда "Ураган" и реактивный снаряд HIMARS", - отметили в оборонном ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 521 танк и других боевых бронированных машин, 1243 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 910 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html
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в мире, россия, украина, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ми-8 АМТШ
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 беспилотника

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 143 беспилотника и 26 снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: 143 украинских беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и "Град", три реактивных снаряда "Ураган" и реактивный снаряд HIMARS", - отметили в оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 521 танк и других боевых бронированных машин, 1243 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 910 единиц специальной военной автомобильной техники.
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