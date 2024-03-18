https://ria.ru/20240318/pvo-1934008039.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона - РИА Новости, 18.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 143 дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 143 беспилотника и 26 снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:15

2024-03-18T14:15

2024-03-18T14:15

специальная военная операция на украине

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ми-8 амтш

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 143 беспилотника и 26 снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: 143 украинских беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и "Град", три реактивных снаряда "Ураган" и реактивный снаряд HIMARS", - отметили в оборонном ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 521 танк и других боевых бронированных машин, 1243 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 910 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, ми-8 амтш