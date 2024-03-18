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США отказались поздравлять Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:56 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1934100165.html
США отказались поздравлять Путина с победой на выборах
США отказались поздравлять Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
США отказались поздравлять Путина с победой на выборах
США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:56
2024-03-18T19:56
выборы президента россии — 2024
россия
сша
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений", - сказал Патель. По его утверждению, в Вашингтоне не считают состоявшиеся президентские выборы в России ни свободными, ни справедливыми. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По его словам, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
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россия, сша, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Владимир Путин, В мире
США отказались поздравлять Путина с победой на выборах

Госдеп заявил, что США не намерены поздравлять Путина с победой на выборах

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений", - сказал Патель. По его утверждению, в Вашингтоне не считают состоявшиеся президентские выборы в России ни свободными, ни справедливыми.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По его словам, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
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