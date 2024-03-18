https://ria.ru/20240318/putin-1934100165.html

США отказались поздравлять Путина с победой на выборах

США отказались поздравлять Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

США отказались поздравлять Путина с победой на выборах

США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:56

2024-03-18T19:56

2024-03-18T19:56

выборы президента россии — 2024

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений", - сказал Патель. По его утверждению, в Вашингтоне не считают состоявшиеся президентские выборы в России ни свободными, ни справедливыми. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными – такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По его словам, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, владимир путин, в мире