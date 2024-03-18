https://ria.ru/20240318/putin-1934095432.html
На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента
На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента - РИА Новости, 18.03.2024
На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента
Путин лидирует на выборах президента на подконтрольной части РФ Харьковской области с 97,43% после обработки 100% протоколов, сообщил глава администрации... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:32
2024-03-18T19:32
2024-03-18T19:32
выборы президента россии — 2024
политика
россия
харьковская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:276:3088:2013_1920x0_80_0_0_bf0a4edc1995b7ae602e03c160c1a89a.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Путин лидирует на выборах президента на подконтрольной части РФ Харьковской области с 97,43% после обработки 100% протоколов, сообщил глава администрации Купянского района Александр Капленко. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем России в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. "На территории Харьковской области, подконтрольной Российской Федерации, по итогам голосования процент явки избирателей составил 91,7%. Голоса распределились следующим образом: Даванков - 0,55%, Путин - 97,43%, Слуцкий - 0,92% и Харитонов - 1,1%", - сказал Капленко на видео, размещенном в Telegram-канале администрации Харьковской области. Как уточнили РИА Новости в администрации, обработано 100% протоколов.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, харьковская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Харьковская область, Владимир Путин
На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента
В подконтрольной части Харьковщины за Путина проголосовали 97,43 процента
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Путин лидирует на выборах президента на подконтрольной части РФ Харьковской области с 97,43% после обработки 100% протоколов, сообщил глава администрации Купянского района Александр Капленко.
В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем России в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
"На территории Харьковской области, подконтрольной Российской Федерации, по итогам голосования процент явки избирателей составил 91,7%. Голоса распределились следующим образом: Даванков - 0,55%, Путин - 97,43%, Слуцкий - 0,92% и Харитонов - 1,1%", - сказал Капленко на видео, размещенном в Telegram-канале администрации Харьковской области.
Как уточнили РИА Новости в администрации, обработано 100% протоколов.
Запад и Киев сделали все для победы Путина