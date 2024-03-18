https://ria.ru/20240318/putin-1934095432.html

На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента

На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента - РИА Новости, 18.03.2024

На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента

Путин лидирует на выборах президента на подконтрольной части РФ Харьковской области с 97,43% после обработки 100% протоколов, сообщил глава администрации... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:32

2024-03-18T19:32

2024-03-18T19:32

выборы президента россии — 2024

политика

россия

харьковская область

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Путин лидирует на выборах президента на подконтрольной части РФ Харьковской области с 97,43% после обработки 100% протоколов, сообщил глава администрации Купянского района Александр Капленко. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем России в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. "На территории Харьковской области, подконтрольной Российской Федерации, по итогам голосования процент явки избирателей составил 91,7%. Голоса распределились следующим образом: Даванков - 0,55%, Путин - 97,43%, Слуцкий - 0,92% и Харитонов - 1,1%", - сказал Капленко на видео, размещенном в Telegram-канале администрации Харьковской области. Как уточнили РИА Новости в администрации, обработано 100% протоколов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

харьковская область

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Кирилл Волков

политика, россия, харьковская область, владимир путин