Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами
Путин: РФ будет идти дальше вместе с новыми регионами, что сделает ее сильнее
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.
"Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле делает нас реально сильнее", - сказал Путин, выступая на мероприятии на Красной площади в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".