https://ria.ru/20240318/putin-1934094625.html

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами - РИА Новости, 18.03.2024

Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:26

2024-03-18T19:26

2024-03-18T19:56

россия

общество

владимир путин

севастополь

украина

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934101392_0:0:3611:2031_1920x0_80_0_0_3e85dfb09b6fad9c9fe5222b298f1cb6.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее."Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле делает нас реально сильнее", - сказал Путин, выступая на мероприятии на Красной площади в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/krym-1934093076.html

россия

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, владимир путин, севастополь, украина, оон