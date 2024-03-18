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Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами - РИА Новости, 18.03.2024
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19:26 18.03.2024 (обновлено: 19:56 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934094625.html
Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами
Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами - РИА Новости, 18.03.2024
Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:26
2024-03-18T19:56
россия
общество
владимир путин
севастополь
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее."Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле делает нас реально сильнее", - сказал Путин, выступая на мероприятии на Красной площади в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, общество, владимир путин, севастополь, украина, оон
Россия, Общество, Владимир Путин, Севастополь, Украина, ООН
Путин пообещал, что Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами

Путин: РФ будет идти дальше вместе с новыми регионами, что сделает ее сильнее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.
"Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле делает нас реально сильнее", - сказал Путин, выступая на мероприятии на Красной площади в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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