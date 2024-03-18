Путин приехал на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
Путин приехал на концерт в Москве в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗрители и участники митинг-концерта на Красной площади в Москве, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Зрители и участники митинг-концерта на Красной площади в Москве, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и России, мероприятие проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Красной площади была смонтирована сцена, на площадке размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".