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Путин приехал на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2024
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19:19 18.03.2024 (обновлено: 19:58 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934092614.html
Путин приехал на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
Путин приехал на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2024
Путин приехал на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и России, мероприятие проходит на Красной площади в Москве, передает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:19
2024-03-18T19:58
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и России, мероприятие проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что на Красной площади была смонтирована сцена, на площадке размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, владимир путин, украина, севастополь, оон, общество
Россия, Владимир Путин, Украина, Севастополь, ООН, Общество
Путин приехал на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

Путин приехал на концерт в Москве в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗрители и участники митинг-концерта на Красной площади в Москве, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Зрители и участники митинг-концерта на Красной площади в Москве, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Зрители и участники митинг-концерта на Красной площади в Москве, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и России, мероприятие проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Красной площади была смонтирована сцена, на площадке размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах
Вчера, 03:34
 
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