https://ria.ru/20240318/putin-1934090080.html

Путин набрал 86,4 процента голосов по итогам голосования в московских СИЗО

Путин набрал 86,4 процента голосов по итогам голосования в московских СИЗО - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 86,4 процента голосов по итогам голосования в московских СИЗО

Президент России Владимир Путин по итоговым результатам голосования на выборах в московских СИЗО набрал 86,4% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:07

2024-03-18T19:07

2024-03-18T19:07

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итоговым результатам голосования на выборах в московских СИЗО набрал 86,4% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников в Telegram-канале. "ИТОГОВЫЕ Результаты голосования в следственных изоляторах Москвы: 1) Путин - 86,4% 2) Даванков - 6,6% 3) Слуцкий - 4,3% 4) Харитонов - 2,7% (По данным ОНК Москвы)", - написал Мельников. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Кирилл Волков

политика, россия, москва, владимир путин, алексей мельников, онк