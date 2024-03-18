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Путин набрал 86,4 процента голосов по итогам голосования в московских СИЗО
Путин набрал 86,4 процента голосов по итогам голосования в московских СИЗО - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 86,4 процента голосов по итогам голосования в московских СИЗО
Президент России Владимир Путин по итоговым результатам голосования на выборах в московских СИЗО набрал 86,4% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:07
2024-03-18T19:07
2024-03-18T19:07
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итоговым результатам голосования на выборах в московских СИЗО набрал 86,4% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников в Telegram-канале. "ИТОГОВЫЕ Результаты голосования в следственных изоляторах Москвы: 1) Путин - 86,4% 2) Даванков - 6,6% 3) Слуцкий - 4,3% 4) Харитонов - 2,7% (По данным ОНК Москвы)", - написал Мельников. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Алексей Мельников, ОНК
Путин набрал 86,4 процента голосов по итогам голосования в московских СИЗО
ОНК: Путин по итогам голосования в московских СИЗО набрал 86,4 процента