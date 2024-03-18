https://ria.ru/20240318/putin-1934080579.html

Путин рассказал о планах по изменению налоговой системы

Путин рассказал о планах по изменению налоговой системы - РИА Новости, 18.03.2024

Путин рассказал о планах по изменению налоговой системы

Президент России Владимир Путин, говоря об изменении налоговой системы РФ, подчеркнул, что в этом вопросе надо быть очень аккуратными и создать такую систему,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:30

2024-03-18T18:30

2024-03-18T18:50

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об изменении налоговой системы РФ, подчеркнул, что в этом вопросе надо быть очень аккуратными и создать такую систему, которая будет стабильной как минимум 6 лет."Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными. Нам нужно создать такую систему, какую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет", - сказал Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ.По его словам, "это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте"."Правительство будет предлагать свои решения… как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Решения должны быть выверенными. Очень рассчитываю на то, что все политические партии, представленные в парламенте в ходе это дискуссии, подойдут самым серьезным образом к решению этих вопросов", - сказал Путин.Он выразил надежду на то, что "мы все придем к такой золотой середине, найдем выверенные эти решения".

https://ria.ru/20240317/nalog-1933739476.html

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общество, владимир путин, россия