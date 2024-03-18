Уровень поддержки отличает Путина от западных лидеров, заявил эксперт
Эксперт Ламеса: Путин резко контрастирует по популярности с западными лидерами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Фигура президента России Владимира Путина, получившего огромную поддержку народа на прошедших выборах, резко контрастирует с "дряхлыми" и непопулярными западными лидерами, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
"Фигура Путина, который получил такую огромную поддержку населения после 24 лет правления... резко контрастирует с лидерами коллективного Запада, дряхлыми, с жалким уровнем популярности, как можно видеть в случае с (президентом США) Байденом, (лидером Франции) Макроном, (канцлером Германии) Шольцем, (премьер-министром Испании) Санчесом", - сказал он.
"Я считаю, что выборы являются историческими для России и для всего мира, потому что с этого момента, при этой огромной поддержке народа, наступит этап консолидации и углубления политики президента Путина на национальном уровне, а также в рамках геополитики (в части построения) многополярного мира", - добавил Ламеса.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.