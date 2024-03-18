https://ria.ru/20240318/putin-1934078927.html

Уровень поддержки отличает Путина от западных лидеров, заявил эксперт

Уровень поддержки отличает Путина от западных лидеров, заявил эксперт - РИА Новости, 18.03.2024

Уровень поддержки отличает Путина от западных лидеров, заявил эксперт

Фигура президента России Владимира Путина, получившего огромную поддержку народа на прошедших выборах, резко контрастирует с "дряхлыми" и непопулярными... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:13

2024-03-18T18:13

2024-03-18T18:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Фигура президента России Владимира Путина, получившего огромную поддержку народа на прошедших выборах, резко контрастирует с "дряхлыми" и непопулярными западными лидерами, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. "Фигура Путина, который получил такую огромную поддержку населения после 24 лет правления... резко контрастирует с лидерами коллективного Запада, дряхлыми, с жалким уровнем популярности, как можно видеть в случае с (президентом США) Байденом, (лидером Франции) Макроном, (канцлером Германии) Шольцем, (премьер-министром Испании) Санчесом", - сказал он. "Я считаю, что выборы являются историческими для России и для всего мира, потому что с этого момента, при этой огромной поддержке народа, наступит этап консолидации и углубления политики президента Путина на национальном уровне, а также в рамках геополитики (в части построения) многополярного мира", - добавил Ламеса. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин