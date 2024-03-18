https://ria.ru/20240318/putin-1934051248.html
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах - РИА Новости, 18.03.2024
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах
Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:24
2024-03-18T16:24
2024-03-18T16:24
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил в понедельник в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. "Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил он на вопрос журналиста о том, какую должность ведомство намерено указывать в официальных заявлениях при упоминании президента Российской Федерации. Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства. Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
https://ria.ru/20231022/putin-1904476397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мид германии, в мире, германия
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, МИД Германии, В мире, Германия
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах
МИД ФРГ планирует называть Путина в документах только по фамилии, без должности
БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил в понедельник в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
"Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил он на вопрос журналиста о том, какую должность ведомство намерено указывать в официальных заявлениях при упоминании президента Российской Федерации.
Призрак 1945-го: Германия хочет мириться с Россией
Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.
Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов
набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий
- 3,2% голосов, Владислав Даванков
- 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Путин послал Германии сигнал на немецком языке