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МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:24 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1934051248.html
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах - РИА Новости, 18.03.2024
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах
Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:24
2024-03-18T16:24
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
мид германии
в мире
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил в понедельник в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. "Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил он на вопрос журналиста о том, какую должность ведомство намерено указывать в официальных заявлениях при упоминании президента Российской Федерации. Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства. Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
https://ria.ru/20231022/putin-1904476397.html
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Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, МИД Германии, В мире, Германия
МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах

МИД ФРГ планирует называть Путина в документах только по фамилии, без должности

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил в понедельник в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
"Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил он на вопрос журналиста о том, какую должность ведомство намерено указывать в официальных заявлениях при упоминании президента Российской Федерации.
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Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.
Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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