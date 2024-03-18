https://ria.ru/20240318/putin-1934051248.html

МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах

МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах - РИА Новости, 18.03.2024

МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах

Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:24

2024-03-18T16:24

2024-03-18T16:24

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

мид германии

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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил в понедельник в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. "Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил он на вопрос журналиста о том, какую должность ведомство намерено указывать в официальных заявлениях при упоминании президента Российской Федерации. Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства. Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20231022/putin-1904476397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, мид германии, в мире, германия