https://ria.ru/20240318/putin-1934044985.html
Россияне верят Путину, заявил Мишустин
Россияне верят Путину, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.03.2024
Россияне верят Путину, заявил Мишустин
Граждане России верят президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства, заявил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:07
2024-03-18T16:07
2024-03-18T16:19
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Граждане России верят президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин прокомментировал результаты президентских выборов в РФ, отметив, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина."Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - подчеркнул глава кабмина.Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, михаил мишустин
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Михаил Мишустин
Россияне верят Путину, заявил Мишустин
Мишустин: Путин делает все для улучшения жизни россиян и развития страны