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Россияне верят Путину, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:07 18.03.2024 (обновлено: 16:19 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934044985.html
Россияне верят Путину, заявил Мишустин
Россияне верят Путину, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.03.2024
Россияне верят Путину, заявил Мишустин
Граждане России верят президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства, заявил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:07
2024-03-18T16:19
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Граждане России верят президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин прокомментировал результаты президентских выборов в РФ, отметив, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина."Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - подчеркнул глава кабмина.Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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владимир путин, политика, россия, михаил мишустин
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Михаил Мишустин
Россияне верят Путину, заявил Мишустин

Мишустин: Путин делает все для улучшения жизни россиян и развития страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Граждане России верят президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин прокомментировал результаты президентских выборов в РФ, отметив, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина.
"Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - подчеркнул глава кабмина.
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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