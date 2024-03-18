https://ria.ru/20240318/putin-1934044985.html

Россияне верят Путину, заявил Мишустин

Россияне верят Путину, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.03.2024

Россияне верят Путину, заявил Мишустин

Граждане России верят президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства, заявил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:07

2024-03-18T16:07

2024-03-18T16:19

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Граждане России верят президенту страны Владимиру Путину, он делает все для улучшения жизни россиян и развития государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин прокомментировал результаты президентских выборов в РФ, отметив, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина."Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - подчеркнул глава кабмина.Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, михаил мишустин