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Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием
Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием
Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:06
2024-03-18T16:06
2024-03-18T16:06
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму чадского лидера цитирует издание Wihda."Президент (Чада) подчеркнул, что эта победа на выборах свидетельствует о доверии российского народа к своему президенту. Это доверие - плод сильного руководства и четкого видения будущего страны. Российский народ признает во Владимире Путине лидера, способного вести страну к процветанию и стабильному будущему", - говорится в поздравительной телеграмме. В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом.
https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933956512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад, идрис деби, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Чад, Идрис Деби, Владимир Путин
Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием
Президент переходного периода Чада Деби поздравил Путина с переизбранием
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму чадского лидера цитирует издание Wihda
.
"Президент (Чада) подчеркнул, что эта победа на выборах свидетельствует о доверии российского народа к своему президенту. Это доверие - плод сильного руководства и четкого видения будущего страны. Российский народ признает во Владимире Путине лидера, способного вести страну к процветанию и стабильному будущему", - говорится в поздравительной телеграмме.
В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом.
Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах