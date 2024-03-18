https://ria.ru/20240318/putin-1934044826.html

Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием

Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием

Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:06

2024-03-18T16:06

2024-03-18T16:06

выборы президента россии — 2024

в мире

чад

идрис деби

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму чадского лидера цитирует издание Wihda."Президент (Чада) подчеркнул, что эта победа на выборах свидетельствует о доверии российского народа к своему президенту. Это доверие - плод сильного руководства и четкого видения будущего страны. Российский народ признает во Владимире Путине лидера, способного вести страну к процветанию и стабильному будущему", - говорится в поздравительной телеграмме. В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом.

https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933956512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чад, идрис деби, владимир путин