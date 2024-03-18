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Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:06 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1934044826.html
Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием
Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием
Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:06
2024-03-18T16:06
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму чадского лидера цитирует издание Wihda."Президент (Чада) подчеркнул, что эта победа на выборах свидетельствует о доверии российского народа к своему президенту. Это доверие - плод сильного руководства и четкого видения будущего страны. Российский народ признает во Владимире Путине лидера, способного вести страну к процветанию и стабильному будущему", - говорится в поздравительной телеграмме. В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом.
https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933956512.html
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в мире, чад, идрис деби, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Чад, Идрис Деби, Владимир Путин
Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием

Президент переходного периода Чада Деби поздравил Путина с переизбранием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы Российской Федерации. Поздравительную телеграмму чадского лидера цитирует издание Wihda.
"Президент (Чада) подчеркнул, что эта победа на выборах свидетельствует о доверии российского народа к своему президенту. Это доверие - плод сильного руководства и четкого видения будущего страны. Российский народ признает во Владимире Путине лидера, способного вести страну к процветанию и стабильному будущему", - говорится в поздравительной телеграмме.
В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах
Вчера, 11:56
 
Выборы президента России — 2024В миреЧадИдрис ДебиВладимир Путин
 
 
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