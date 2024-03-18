https://ria.ru/20240318/putin-1934043328.html
В турецкой партии "Родина" рассказали о важности переизбрания Путина
В турецкой партии "Родина" рассказали о важности переизбрания Путина - РИА Новости, 18.03.2024
В турецкой партии "Родина" рассказали о важности переизбрания Путина
Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что победа Владимира Путина на выборах президента РФ является "победой всех,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:02
2024-03-18T16:02
2024-03-18T16:03
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что победа Владимира Путина на выборах президента РФ является "победой всех, кто борется с американским империализмом"."Я сердечно поздравляю российский народ, российское государство и лично Владимира Путина. Это успех, в том числе, турецкого народа, да и всего человечества в целом. Потому, что уважаемый господин Путин и российский народ борются на передовой с американским империализмом и атлантической системой, которая определит будущее человечества. Мы на едином фронте в борьбе с атлантической системой. Успех Путина — это повод для радости, это источник веры в нашей борьбе",- сказал политик."Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/putin-1932704826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, владимир путин, россия, турция, в мире
Выборы президента России — 2024, США, Владимир Путин, Россия, Турция, В мире
В турецкой партии "Родина" рассказали о важности переизбрания Путина
Турецкая партия: переизбрание Путина - это победа для борцов с гегемонией США