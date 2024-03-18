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Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием

Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили поздравительные телеграммы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:30

2024-03-18T15:30

2024-03-18T15:36

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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили поздравительные телеграммы Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM."Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также вице-президент ОАЭ, заместитель премьер-министра Мансур бен Зейд Аль Нахайян направили поздравительные телеграммы президенту Владимиру Путину", - отмечается в сообщении.Ранее поздравительные телеграммы президенту России направили эмир Кувейта и король Бахрейна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оаэ, дубай, владимир путин