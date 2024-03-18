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Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:30 18.03.2024 (обновлено: 15:36 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934035354.html
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили поздравительные телеграммы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:30
2024-03-18T15:36
выборы президента россии — 2024
в мире
оаэ
дубай
владимир путин
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили поздравительные телеграммы Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM."Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также вице-президент ОАЭ, заместитель премьер-министра Мансур бен Зейд Аль Нахайян направили поздравительные телеграммы президенту Владимиру Путину", - отмечается в сообщении.Ранее поздравительные телеграммы президенту России направили эмир Кувейта и король Бахрейна.
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в мире, оаэ, дубай, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, ОАЭ, Дубай, Владимир Путин
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием

Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с победой на выборах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили поздравительные телеграммы Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.
"Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также вице-президент ОАЭ, заместитель премьер-министра Мансур бен Зейд Аль Нахайян направили поздравительные телеграммы президенту Владимиру Путину", - отмечается в сообщении.
Ранее поздравительные телеграммы президенту России направили эмир Кувейта и король Бахрейна.
 
Выборы президента России — 2024В миреОАЭДубайВладимир Путин
 
 
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