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Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили поздравительные телеграммы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:30
2024-03-18T15:30
2024-03-18T15:36
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили поздравительные телеграммы Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM."Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также вице-президент ОАЭ, заместитель премьер-министра Мансур бен Зейд Аль Нахайян направили поздравительные телеграммы президенту Владимиру Путину", - отмечается в сообщении.Ранее поздравительные телеграммы президенту России направили эмир Кувейта и король Бахрейна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, дубай, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, ОАЭ, Дубай, Владимир Путин
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием
Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с победой на выборах