https://ria.ru/20240318/putin-1934032258.html

Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах

Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах

Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:22

2024-03-18T15:22

2024-03-18T15:57

выборы президента россии — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.Как следует из предварительных данных, которые проанализировало РИА Новости, самую высокую явку продемонстрировали жители Чеченской республики и Кемеровской области — 97,06% и 96,41% соответственно.Больше всего голосов за Путина отдали в Чечне, ДНР, Туве, Кабардино-Балкарии и ЛНР.

https://ria.ru/20240318/modi-1934036655.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, политика