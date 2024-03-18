https://ria.ru/20240318/putin-1934027798.html

За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова

За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024

За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова

На выборах президента России за Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:08

2024-03-18T15:08

2024-03-18T18:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На выборах президента России за Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова."Семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи сто одиннадцать избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это <…> рекордный показатель", — сказала она.После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК . Памфилова также сообщила о рекордной явке на выборах — 77,44%.Глава ЦИК добавила, что официальные итоги голосования подведут в четверг. Комиссия пока не получила ни одной жалобы, которую можно было бы рассматривать на заседании.Кроме того, по словам председателя комиссии, ни в одной УИК нет случаев признания итогов голосования недействительными.

https://ria.ru/20240318/deg-1934023780.html

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политика, россия, элла памфилова, владимир путин