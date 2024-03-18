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За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова
За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024
За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова
На выборах президента России за Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:08
2024-03-18T15:08
2024-03-18T18:13
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На выборах президента России за Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова."Семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи сто одиннадцать избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это <…> рекордный показатель", — сказала она.После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, свидетельствуют данные ЦИК . Памфилова также сообщила о рекордной явке на выборах — 77,44%.Глава ЦИК добавила, что официальные итоги голосования подведут в четверг. Комиссия пока не получила ни одной жалобы, которую можно было бы рассматривать на заседании.Кроме того, по словам председателя комиссии, ни в одной УИК нет случаев признания итогов голосования недействительными.
https://ria.ru/20240318/deg-1934023780.html
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин
За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова
Глава ЦИК РФ Памфилова: за Путина проголосовали почти 76 млн человек