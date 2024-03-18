https://ria.ru/20240318/putin-1934017871.html

В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках

В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках - РИА Новости, 18.03.2024

В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках

Владимир Путин на выборах президента РФ одержал победу на всех участках, образованных на базе российских дипломатических учреждений в Италии, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:45

2024-03-18T14:45

2024-03-18T14:45

выборы президента россии — 2024

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РИМ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента РФ одержал победу на всех участках, образованных на базе российских дипломатических учреждений в Италии, свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ. В Италии в воскресенье работали четыре участка, открытых в посольстве в Риме, генконсульствах в Милане, Палермо и Генуе. В итальянской столице за Путина проголосовали 61,73% избирателей. В Милане свои голоса ему отдали 51,65% пришедших на участок. В Генуе и Палермо Путин получил 70,86% и 73,47% голосов соответственно. Примечательно, что на Сицилии кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий не получил ни одного голоса от 196 пришедших туда избирателей. Посольство РФ в Риме ранее сообщило, что участие в выборах президента РФ на территории Италии приняли более 4,5 тысячи россиян. В Риме проголосовало 1560 человек. В Милане - 2247 избирателей. Еще 532 и 196 человек исполнили свой гражданский долг в Генуе и Палермо соответственно. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-18T14:45 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, италия, владимир путин