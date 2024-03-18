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В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:45 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1934017871.html
В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках
В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках - РИА Новости, 18.03.2024
В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках
Владимир Путин на выборах президента РФ одержал победу на всех участках, образованных на базе российских дипломатических учреждений в Италии, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:45
2024-03-18T14:45
выборы президента россии — 2024
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РИМ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента РФ одержал победу на всех участках, образованных на базе российских дипломатических учреждений в Италии, свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ. В Италии в воскресенье работали четыре участка, открытых в посольстве в Риме, генконсульствах в Милане, Палермо и Генуе. В итальянской столице за Путина проголосовали 61,73% избирателей. В Милане свои голоса ему отдали 51,65% пришедших на участок. В Генуе и Палермо Путин получил 70,86% и 73,47% голосов соответственно. Примечательно, что на Сицилии кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий не получил ни одного голоса от 196 пришедших туда избирателей. Посольство РФ в Риме ранее сообщило, что участие в выборах президента РФ на территории Италии приняли более 4,5 тысячи россиян. В Риме проголосовало 1560 человек. В Милане - 2247 избирателей. Еще 532 и 196 человек исполнили свой гражданский долг в Генуе и Палермо соответственно. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
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в мире, россия, италия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Италия, Владимир Путин
В Италии Путин победил на всех четырех избирательных участках

Путин победил на всех 4 избирательных участках в Италии на выборах президента РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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РИМ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента РФ одержал победу на всех участках, образованных на базе российских дипломатических учреждений в Италии, свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.
В Италии в воскресенье работали четыре участка, открытых в посольстве в Риме, генконсульствах в Милане, Палермо и Генуе.
В итальянской столице за Путина проголосовали 61,73% избирателей. В Милане свои голоса ему отдали 51,65% пришедших на участок. В Генуе и Палермо Путин получил 70,86% и 73,47% голосов соответственно. Примечательно, что на Сицилии кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий не получил ни одного голоса от 196 пришедших туда избирателей.
Посольство РФ в Риме ранее сообщило, что участие в выборах президента РФ на территории Италии приняли более 4,5 тысячи россиян. В Риме проголосовало 1560 человек. В Милане - 2247 избирателей. Еще 532 и 196 человек исполнили свой гражданский долг в Генуе и Палермо соответственно.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,94% протоколов.
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияИталияВладимир Путин
 
 
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