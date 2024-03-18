https://ria.ru/20240318/putin-1934017584.html

Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой

Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой - РИА Новости, 18.03.2024

Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир Крганов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:44

2024-03-18T14:44

2024-03-18T14:44

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

альбир крганов

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир Крганов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. "От имени ДСМР, всего духовенства и себя лично сердечно поздравить вас с убедительной победой на выборах президента РФ. Это является бесспорным свидетельством высокой степени доверия и поддержки вашего курса со стороны многонационального народа России. Ваши неоспоримые лидерские качества и преданность стране обеспечили вам победу, открывающую новый горизонт возможностей для реализации долгосрочных целей, направленных на обеспечение стабильности, законности и процветания нашего государства", - говорится в официальном сообщении главы ДСМР. В документе отмечается, что народ России выбрал традиционные семейные устои, уважение и равноправие традиционных религий России, стремление к мирному межрелигиозному диалогу, основанному на принципах справедливости и равноправия. "Выражаю вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, искренние пожелания новых великих достижений на президентском посту. Мудрость, сила и неугасаемое вдохновение пусть сопутствуют вам в выполнении задач, столь важных для гарантии устойчивого развития и процветания нашей страны. Пусть Всевышний укрепляет вас здоровьем и окружает верными соратниками, вместе с которыми вы будете продолжать преданно служить нашей великой России, созидая ее величие и благосостояние", - подчеркивается в поздравительном послании ДСМР. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК, после обработки 99,43% протоколов, лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,32% голосов.

https://ria.ru/20240318/antonov-1933886381.html

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россия, владимир путин, альбир крганов