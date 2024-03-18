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Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:44 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1934017584.html
Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой
Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой - РИА Новости, 18.03.2024
Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир Крганов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:44
2024-03-18T14:44
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
альбир крганов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир Крганов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. "От имени ДСМР, всего духовенства и себя лично сердечно поздравить вас с убедительной победой на выборах президента РФ. Это является бесспорным свидетельством высокой степени доверия и поддержки вашего курса со стороны многонационального народа России. Ваши неоспоримые лидерские качества и преданность стране обеспечили вам победу, открывающую новый горизонт возможностей для реализации долгосрочных целей, направленных на обеспечение стабильности, законности и процветания нашего государства", - говорится в официальном сообщении главы ДСМР. В документе отмечается, что народ России выбрал традиционные семейные устои, уважение и равноправие традиционных религий России, стремление к мирному межрелигиозному диалогу, основанному на принципах справедливости и равноправия. "Выражаю вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, искренние пожелания новых великих достижений на президентском посту. Мудрость, сила и неугасаемое вдохновение пусть сопутствуют вам в выполнении задач, столь важных для гарантии устойчивого развития и процветания нашей страны. Пусть Всевышний укрепляет вас здоровьем и окружает верными соратниками, вместе с которыми вы будете продолжать преданно служить нашей великой России, созидая ее величие и благосостояние", - подчеркивается в поздравительном послании ДСМР. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК, после обработки 99,43% протоколов, лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,32% голосов.
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россия, владимир путин, альбир крганов
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Альбир Крганов
Глава ДСМР от имени мусульман поздравил Путина с победой

Глава ДСМР Альбир Крганов от имени мусульман поздравил Путина с победой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир Крганов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
«
"От имени ДСМР, всего духовенства и себя лично сердечно поздравить вас с убедительной победой на выборах президента РФ. Это является бесспорным свидетельством высокой степени доверия и поддержки вашего курса со стороны многонационального народа России. Ваши неоспоримые лидерские качества и преданность стране обеспечили вам победу, открывающую новый горизонт возможностей для реализации долгосрочных целей, направленных на обеспечение стабильности, законности и процветания нашего государства", - говорится в официальном сообщении главы ДСМР.
В документе отмечается, что народ России выбрал традиционные семейные устои, уважение и равноправие традиционных религий России, стремление к мирному межрелигиозному диалогу, основанному на принципах справедливости и равноправия.
«
"Выражаю вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, искренние пожелания новых великих достижений на президентском посту. Мудрость, сила и неугасаемое вдохновение пусть сопутствуют вам в выполнении задач, столь важных для гарантии устойчивого развития и процветания нашей страны. Пусть Всевышний укрепляет вас здоровьем и окружает верными соратниками, вместе с которыми вы будете продолжать преданно служить нашей великой России, созидая ее величие и благосостояние", - подчеркивается в поздравительном послании ДСМР.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК, после обработки 99,43% протоколов, лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 87,32% голосов.
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