https://ria.ru/20240318/putin-1934017135.html

Кадыров поздравил Путина с убедительной победой

Кадыров поздравил Путина с убедительной победой - РИА Новости, 18.03.2024

Кадыров поздравил Путина с убедительной победой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, назвав его самым мудрым и дальновидным политиком современности. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:42

2024-03-18T14:42

2024-03-18T15:09

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, назвав его самым мудрым и дальновидным политиком современности."Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента Российской Федерации сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства. По итогам подсчета всех голосов на этот пост избран самый мудрый и дальновидный политик современности - Владимир Владимирович Путин", — написал Кадыров в Telegram-канале.⠀Он подчеркнул, что в республике и дальше будут "всецело поддерживать курс национального лидера", чего бы это ни стоило."Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства. Я еще раз от всей души искренне поздравляю Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации", — написал он.По данным регионального избиркома, Путин победил на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов. В голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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владимир путин, политика, россия, рамзан кадыров