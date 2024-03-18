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Кадыров поздравил Путина с убедительной победой - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:42 18.03.2024 (обновлено: 15:09 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934017135.html
Кадыров поздравил Путина с убедительной победой
Кадыров поздравил Путина с убедительной победой - РИА Новости, 18.03.2024
Кадыров поздравил Путина с убедительной победой
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, назвав его самым мудрым и дальновидным политиком современности. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:42
2024-03-18T15:09
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, назвав его самым мудрым и дальновидным политиком современности."Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента Российской Федерации сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства. По итогам подсчета всех голосов на этот пост избран самый мудрый и дальновидный политик современности - Владимир Владимирович Путин", — написал Кадыров в Telegram-канале.⠀Он подчеркнул, что в республике и дальше будут "всецело поддерживать курс национального лидера", чего бы это ни стоило."Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства. Я еще раз от всей души искренне поздравляю Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации", — написал он.По данным регионального избиркома, Путин победил на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов. В голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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владимир путин, политика, россия, рамзан кадыров
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров поздравил Путина с убедительной победой

Кадыров о победе Путина: будем и дальше поддерживать курс национального лидера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, назвав его самым мудрым и дальновидным политиком современности.
«
"Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента Российской Федерации сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства. По итогам подсчета всех голосов на этот пост избран самый мудрый и дальновидный политик современности - Владимир Владимирович Путин", — написал Кадыров в Telegram-канале.
⠀Он подчеркнул, что в республике и дальше будут "всецело поддерживать курс национального лидера", чего бы это ни стоило.
«
"Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства. Я еще раз от всей души искренне поздравляю Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации", — написал он.
По данным регионального избиркома, Путин победил на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов. В голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%.
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаРоссияРамзан Кадыров
 
 
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