Кадыров поздравил Путина с убедительной победой
Кадыров о победе Путина: будем и дальше поддерживать курс национального лидера
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, назвав его самым мудрым и дальновидным политиком современности.
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"Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента Российской Федерации сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства. По итогам подсчета всех голосов на этот пост избран самый мудрый и дальновидный политик современности - Владимир Владимирович Путин", — написал Кадыров в Telegram-канале.
⠀Он подчеркнул, что в республике и дальше будут "всецело поддерживать курс национального лидера", чего бы это ни стоило.
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"Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства. Я еще раз от всей души искренне поздравляю Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации", — написал он.
По данным регионального избиркома, Путин победил на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов. В голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%.