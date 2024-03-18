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Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:07 18.03.2024 (обновлено: 14:10 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934004726.html
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах
Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который поздравил Путина с успехом на выборах, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:07
2024-03-18T14:10
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который поздравил Путина с успехом на выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Осетии Гаглоевым, который тепло поздравил президента России с успехом на президентских выборах", - сообщил представитель Кремля. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/putin-1933923284.html
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политика, южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах

Президент Южной Осетии Гаглоев поздравил Путина с успехом на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который поздравил Путина с успехом на выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Осетии Гаглоевым, который тепло поздравил президента России с успехом на президентских выборах", - сообщил представитель Кремля.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах
Вчера, 10:24
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЮжная ОсетияРоссияВладимир ПутинАлан ГаглоевЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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