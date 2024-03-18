https://ria.ru/20240318/putin-1934004726.html
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах
Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который поздравил Путина с успехом на выборах, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:07
2024-03-18T14:07
2024-03-18T14:10
выборы президента россии — 2024
политика
южная осетия
россия
владимир путин
алан гаглоев
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:276:3088:2013_1920x0_80_0_0_bf0a4edc1995b7ae602e03c160c1a89a.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который поздравил Путина с успехом на выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Осетии Гаглоевым, который тепло поздравил президента России с успехом на президентских выборах", - сообщил представитель Кремля. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/putin-1933923284.html
южная осетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах
Президент Южной Осетии Гаглоев поздравил Путина с успехом на выборах