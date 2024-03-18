https://ria.ru/20240318/putin-1934004726.html

Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах

Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Южной Осетии поздравил Путина с успехом на выборах

Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который поздравил Путина с успехом на выборах, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:07

2024-03-18T14:07

2024-03-18T14:10

выборы президента россии — 2024

политика

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алан гаглоев

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который поздравил Путина с успехом на выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Осетии Гаглоевым, который тепло поздравил президента России с успехом на президентских выборах", - сообщил представитель Кремля. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/putin-1933923284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф