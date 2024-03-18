https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине

Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 18.03.2024

Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине

Президент Владимир Путин объединил россиян перед угрозой Запада, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:00

2024-03-18T13:00

2024-03-18T15:47

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин объединил россиян перед угрозой Запада, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону."Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное", — указал он.По его словам, российский лидер смог объединить свою страну против угрозы Запада, который желает краха государства. Журналист считает, что США и Европа своими действиями лишь ведут к упадку своего влияния в мире.Эскобар также отметил успехи России в демилитаризации Украины, поскольку российские военные разоружают не только ВСУ, но и НАТО, которая помогает Киеву.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html

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россия, европа, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире, политика