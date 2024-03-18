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Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:51 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933974823.html
Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей
Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей - РИА Новости, 18.03.2024
Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющей победу главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:51
2024-03-18T12:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющей победу главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в РФ. "Только что переговорил с президентом России, поздравил его с результатами президентских выборов в Российской Федерации. Просил передать благодарность прежде всего, конечно, присутствующим здесь и другим лицам, которые помогали здесь организовывать выборы президента России (у нас шесть участков было)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера. По его словам, выборы президента РФ прошли в Белоруссии "как нигде организованно". "Как бы ни пытались тут нас качнуть и с Запада, очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами. Поэтому я передаю вам его благодарность за работу и организацию выборов президента России на территории Беларуси", - сказал Лукашенко. Он отметил, что абсолютное большинство избирателей отдало свои голоса за ныне действующего президента. "Конечно, результат ошеломляющий", - заявил белорусский лидер. Лукашенко отметил также высокую явку на российских выборах. "Никогда такой явки не было в Российской Федерации. Поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это была моя позиция, и я ему высказал это", - сказал он. Белорусский лидер добавил, что народам Белоруссии и России нельзя навязывать чужую волю. "Если ты будешь пытаться это делать, люди сделают наоборот, как бы ни было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю россиянам. Они молодцы, сплотились в этот выборный период и доказали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, который делал ставку на то, чтобы раскачать изнутри Россию. Не получается на фронте - значит, раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье: надо понимать, что это и для нас наука. В преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов", - сказал президент Белоруссии. На пост главы государства в России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей

Лукашенко: абсолютное большинство россиян отдали голоса за Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющей победу главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в РФ.
"Только что переговорил с президентом России, поздравил его с результатами президентских выборов в Российской Федерации. Просил передать благодарность прежде всего, конечно, присутствующим здесь и другим лицам, которые помогали здесь организовывать выборы президента России (у нас шесть участков было)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.
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По его словам, выборы президента РФ прошли в Белоруссии "как нигде организованно". "Как бы ни пытались тут нас качнуть и с Запада, очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами. Поэтому я передаю вам его благодарность за работу и организацию выборов президента России на территории Беларуси", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что абсолютное большинство избирателей отдало свои голоса за ныне действующего президента. "Конечно, результат ошеломляющий", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко отметил также высокую явку на российских выборах. "Никогда такой явки не было в Российской Федерации. Поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это была моя позиция, и я ему высказал это", - сказал он.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
17 марта, 21:00
Белорусский лидер добавил, что народам Белоруссии и России нельзя навязывать чужую волю. "Если ты будешь пытаться это делать, люди сделают наоборот, как бы ни было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю россиянам. Они молодцы, сплотились в этот выборный период и доказали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, который делал ставку на то, чтобы раскачать изнутри Россию. Не получается на фронте - значит, раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье: надо понимать, что это и для нас наука. В преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов", - сказал президент Белоруссии.
На пост главы государства в России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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