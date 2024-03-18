https://ria.ru/20240318/putin-1933974823.html

Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей

Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей - РИА Новости, 18.03.2024

Лукашенко назвал победу Путина на выборах ошеломляющей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющей победу главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:51

2024-03-18T12:51

2024-03-18T12:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющей победу главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в РФ. "Только что переговорил с президентом России, поздравил его с результатами президентских выборов в Российской Федерации. Просил передать благодарность прежде всего, конечно, присутствующим здесь и другим лицам, которые помогали здесь организовывать выборы президента России (у нас шесть участков было)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера. По его словам, выборы президента РФ прошли в Белоруссии "как нигде организованно". "Как бы ни пытались тут нас качнуть и с Запада, очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами. Поэтому я передаю вам его благодарность за работу и организацию выборов президента России на территории Беларуси", - сказал Лукашенко. Он отметил, что абсолютное большинство избирателей отдало свои голоса за ныне действующего президента. "Конечно, результат ошеломляющий", - заявил белорусский лидер. Лукашенко отметил также высокую явку на российских выборах. "Никогда такой явки не было в Российской Федерации. Поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это была моя позиция, и я ему высказал это", - сказал он. Белорусский лидер добавил, что народам Белоруссии и России нельзя навязывать чужую волю. "Если ты будешь пытаться это делать, люди сделают наоборот, как бы ни было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю россиянам. Они молодцы, сплотились в этот выборный период и доказали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, который делал ставку на то, чтобы раскачать изнутри Россию. Не получается на фронте - значит, раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье: надо понимать, что это и для нас наука. В преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов", - сказал президент Белоруссии. На пост главы государства в России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин