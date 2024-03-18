https://ria.ru/20240318/putin-1933973095.html

Американский военкор назвал Путина идеальным лидером

Американский военкор назвал Путина идеальным лидером - РИА Новости, 18.03.2024

Американский военкор назвал Путина идеальным лидером

Владимир Путин является единственным лидером, способным справиться с вызовами и угрозами, с которыми сейчас сталкивается Россия, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:45

2024-03-18T12:45

2024-03-18T12:52

политика

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ссср

владимир путин

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин является единственным лидером, способным справиться с вызовами и угрозами, с которыми сейчас сталкивается Россия, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли, комментируя победу действующего главы государства на выборах президента. По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов. "Ни в России, ни в мире нет других лидеров, более квалифицированных, чем президент Путин, чтобы справиться с вызовами, угрозами и опасностями, с которыми сталкивается Россия сегодня. Россия не идеальна, но президент Путин - идеальный лидер, способный справиться с имеющимися недостатками и исправить их. Никто другой даже близко к этому не подходит. Именно президент Путин, как никто другой, спас Россию после распада СССР. Россияне это помнят, понимают и голосуют соответственно. По крайней мере, 87%", - сказал Бентли. Журналист также отметил, что Западу не удалось сорвать выборы или повлиять на их итоги. И люди, несмотря на реальную опасность, пришли поддержать Путина, добавил он. "В Донбассе и в других регионах люди, идя голосовать, столкнулись со вполне реальной опасностью. Это не только демонстрирует сильное национальное единство, но и показывает вызов террористам, которые сделали все возможное, чтобы подорвать страну и демократию. Они потерпели неудачу: единство народа, успех выборов и поддержка действующего президента доказывают это", - сказал Бентли.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933967352.html

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политика, россия, сша, ссср, владимир путин