https://ria.ru/20240318/putin-1933966566.html
Путин набрал 82,06 процента голосов на выборах в Новгородской области
Путин набрал 82,06 процента голосов на выборах в Новгородской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 82,06 процента голосов на выборах в Новгородской области
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Новгородской области набирает 82,06% голосов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:24
2024-03-18T12:24
2024-03-18T12:31
выборы президента россии — 2024
политика
новгородская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_60c675e1f5ee25464779c6ed792d5a26.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Новгородской области набирает 82,06% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Новгородской области Владимир Путин набрал 82,06% голосов, на втором месте получивший 6,22% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (5,21% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,28%).
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd36be67dc01a33b1cc68d814d5be7f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новгородская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Новгородская область, Владимир Путин
Путин набрал 82,06 процента голосов на выборах в Новгородской области
Путин победил на выборах в Новгородской области, набрав 82,06 процента голосов