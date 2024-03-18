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Путин набрал 79,74 процента голосов на выборах в Вологодской области
Путин набрал 79,74 процента голосов на выборах в Вологодской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 79,74 процента голосов на выборах в Вологодской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,74% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:57
2024-03-18T11:57
2024-03-18T11:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
вологодская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,74% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Владимир Путин набирает 79,74% голосов, Владислав Даванков - 7,01% голосов. Леонид Слуцкий - 5,77% голосов, Николай Харитонов - 5,66% голосов. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, вологодская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Вологодская область
Путин набрал 79,74 процента голосов на выборах в Вологодской области
Путин набрал 79,74 процента голосов по итогам выборов в Вологодской области