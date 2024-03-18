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Путин набрал 79,74 процента голосов на выборах в Вологодской области

Путин набрал 79,74 процента голосов на выборах в Вологодской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 79,74 процента голосов на выборах в Вологодской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,74% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:57

2024-03-18T11:57

2024-03-18T11:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

вологодская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,74% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Владимир Путин набирает 79,74% голосов, Владислав Даванков - 7,01% голосов. Леонид Слуцкий - 5,77% голосов, Николай Харитонов - 5,66% голосов. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, вологодская область