https://ria.ru/20240318/putin-1933953374.html
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:50
2024-03-18T11:50
2024-03-18T12:01
выборы президента россии — 2024
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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера."Восемнадцатого марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину. Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны. Владимир Путин поблагодарил главу государства за оказанное внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, политика
Выборы президента России — 2024, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Политика
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах
Ильхам Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах
БАКУ, 18 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
"Восемнадцатого марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину. Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны. Владимир Путин поблагодарил главу государства за оказанное внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в сообщении.
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