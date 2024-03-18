https://ria.ru/20240318/putin-1933953374.html

Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:50

2024-03-18T11:50

2024-03-18T12:01

выборы президента россии — 2024

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

политика

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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера."Восемнадцатого марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину. Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны. Владимир Путин поблагодарил главу государства за оказанное внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, политика