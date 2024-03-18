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Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:50 18.03.2024 (обновлено: 12:01 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933953374.html
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:50
2024-03-18T12:01
выборы президента россии — 2024
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
политика
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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера."Восемнадцатого марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину. Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны. Владимир Путин поблагодарил главу государства за оказанное внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html
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азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, политика
Выборы президента России — 2024, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Политика
Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах

Ильхам Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
"Восемнадцатого марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину. Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны. Владимир Путин поблагодарил главу государства за оказанное внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в сообщении.
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Выборы президента России — 2024АзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевПолитика
 
 
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