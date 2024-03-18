https://ria.ru/20240318/putin-1933946880.html
Путин набрал 79,53 процента голосов на выборах в Карелии
Путин набрал 79,53 процента голосов на выборах в Карелии - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 79,53 процента голосов на выборах в Карелии
Владимир Путин одержал победу на выборах президента России в Карелии с 79,53% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:35
2024-03-18T11:35
2024-03-18T11:44
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
республика карелия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России в Карелии с 79,53% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набрал в Карелии 79,53% голосов, Владислав Даванков – 8,38%, Леонид Слуцкий – 5,02%, Николай Харитонов – 4,76%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, республика карелия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Карелия
Путин набрал 79,53 процента голосов на выборах в Карелии
Путин победил на выборах в Карелии с 79,53 процента голосов