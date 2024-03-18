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Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области
Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Брянской области набирает 89,97% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:29
2024-03-18T11:29
2024-03-18T11:29
выборы президента россии — 2024
брянская область
политика
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Брянской области набирает 89,97% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Брянской области Владимир Путин набрал 89,97% голосов, на втором месте получивший 4,24% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого с 3,62% голосов, на четвертой строке оказался Владислав Даванков, у него 1,44%.
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Брянская область, Политика, Владимир Путин
Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области
Путин набрал 89,97 процента голосов по итогам выборов в Брянской области