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Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:29 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933943737.html
Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области
Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Брянской области набирает 89,97% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:29
2024-03-18T11:29
выборы президента россии — 2024
брянская область
политика
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Брянской области набирает 89,97% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Брянской области Владимир Путин набрал 89,97% голосов, на втором месте получивший 4,24% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого с 3,62% голосов, на четвертой строке оказался Владислав Даванков, у него 1,44%.
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брянская область, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Брянская область, Политика, Владимир Путин
Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области

Путин набрал 89,97 процента голосов по итогам выборов в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Брянской области набирает 89,97% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Брянской области Владимир Путин набрал 89,97% голосов, на втором месте получивший 4,24% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого с 3,62% голосов, на четвертой строке оказался Владислав Даванков, у него 1,44%.
 
Выборы президента России — 2024Брянская областьПолитикаВладимир Путин
 
 
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