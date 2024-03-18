https://ria.ru/20240318/putin-1933943737.html

Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области

Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 89,97 процента голосов на выборах в Брянской области

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Брянской области набирает 89,97% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:29

2024-03-18T11:29

2024-03-18T11:29

выборы президента россии — 2024

брянская область

политика

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Брянской области набирает 89,97% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Брянской области Владимир Путин набрал 89,97% голосов, на втором месте получивший 4,24% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого с 3,62% голосов, на четвертой строке оказался Владислав Даванков, у него 1,44%.

брянская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, политика, владимир путин