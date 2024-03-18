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Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане
Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Татарстане набирает 88,74% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:09
2024-03-18T11:09
2024-03-18T11:15
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
политика
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Татарстане набирает 88,74% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, республика татарстан (татарстан)
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика, Республика Татарстан (Татарстан)
Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане
Путин набрал 88,74% голосов по итогам выборов президента России в Татарстане