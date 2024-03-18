https://ria.ru/20240318/putin-1933936721.html

Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане

Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 88,74 процента голосов на выборах в Татарстане

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Татарстане набирает 88,74% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:09

2024-03-18T11:09

2024-03-18T11:15

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

политика

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:276:3088:2013_1920x0_80_0_0_bf0a4edc1995b7ae602e03c160c1a89a.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Татарстане набирает 88,74% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Татарстане Владимир Путин набрал 88,74% голосов, на втором месте получивший 4,83% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (3,93% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,53%).

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика, республика татарстан (татарстан)