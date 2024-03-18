https://ria.ru/20240318/putin-1933936604.html

Путин побеждает на выборах в Орловской области

Путин побеждает на выборах в Орловской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Орловской области

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Орловской области набирает 80,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:08

2024-03-18T11:08

2024-03-18T11:09

выборы президента россии — 2024

политика

орловская область

владимир путин

николай харитонов

россия

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933853488_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d100e4a367aeb8f0db2c9dd2c84fc2e9.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Орловской области набирает 80,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Орловской области Путин набирает 80,23% голосов, на втором месте идет получивший 9,14% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (4,35% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,25%).

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, орловская область, владимир путин, николай харитонов, россия, владислав даванков