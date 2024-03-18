https://ria.ru/20240318/putin-1933936604.html
Путин побеждает на выборах в Орловской области
Путин побеждает на выборах в Орловской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Орловской области
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Орловской области набирает 80,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:08
2024-03-18T11:08
2024-03-18T11:09
выборы президента россии — 2024
политика
орловская область
владимир путин
николай харитонов
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Орловской области набирает 80,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Орловской области Путин набирает 80,23% голосов, на втором месте идет получивший 9,14% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (4,35% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,25%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, орловская область, владимир путин, николай харитонов, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Орловская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Россия, Владислав Даванков
Путин побеждает на выборах в Орловской области
Путин набрал 80,23 процента голосов на выборах в Орловской области