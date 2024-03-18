https://ria.ru/20240318/putin-1933933203.html
Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области
Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Тамбовской области с 85,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов при явке 77,72%, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:58
2024-03-18T10:58
2024-03-18T11:07
выборы президента россии — 2024
политика
тамбовская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Тамбовской области с 85,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов при явке 77,72%, сообщили РИА Новости в облизбиркоме."Голоса избирателей, поданных за кандидатов, распределились следующим образом: Владимир Путин – 85,59%, Николай Харитонов – 6,43%, Леонид Слуцкий – 3,77%, Владислав Даванков – 3,08%", - сообщили в избирательной комиссии Тамбовской области.По данным облизбиркома, на прошедших выборах явка составила 77,72%.На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,04%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, тамбовская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Тамбовская область, Россия
Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области
Путин побеждает на выборах в Тамбовской области с 85,59 процента голосов
ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Тамбовской области с 85,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов при явке 77,72%, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
"Голоса избирателей, поданных за кандидатов, распределились следующим образом: Владимир Путин – 85,59%, Николай Харитонов
– 6,43%, Леонид Слуцкий
– 3,77%, Владислав Даванков
– 3,08%", - сообщили в избирательной комиссии Тамбовской области.
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По данным облизбиркома, на прошедших выборах явка составила 77,72%.
На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,04%.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.