https://ria.ru/20240318/putin-1933933203.html

Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области

Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Тамбовской области с 85,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов при явке 77,72%, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:58

2024-03-18T10:58

2024-03-18T11:07

выборы президента россии — 2024

политика

тамбовская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Тамбовской области с 85,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов при явке 77,72%, сообщили РИА Новости в облизбиркоме."Голоса избирателей, поданных за кандидатов, распределились следующим образом: Владимир Путин – 85,59%, Николай Харитонов – 6,43%, Леонид Слуцкий – 3,77%, Владислав Даванков – 3,08%", - сообщили в избирательной комиссии Тамбовской области.По данным облизбиркома, на прошедших выборах явка составила 77,72%.На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,04%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933929975.html

тамбовская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тамбовская область, россия