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Путин набрал 86,76 процента голосов в Самарской области

Путин набрал 86,76 процента голосов в Самарской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 86,76 процента голосов в Самарской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента в Самарской области с 86,76% голосов по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте - Николай Харитонов с... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:29

2024-03-18T10:29

2024-03-18T10:44

выборы президента россии — 2024

политика

самарская область

россия

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САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Самарской области с 86,76% голосов по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте - Николай Харитонов с 4,36%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале."Итоги голосования в Самарской области. Предварительные данные по распределению голосов: Владимир Путин – 86,76%, Николай Харитонов – 4,36%, Владислав Даванков – 4,18%, Леонид Слуцкий – 3,07%", - говорится в сообщении избиркома.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, самарская область, россия