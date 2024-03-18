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Путин набрал 86,76 процента голосов в Самарской области
Путин набрал 86,76 процента голосов в Самарской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 86,76 процента голосов в Самарской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента в Самарской области с 86,76% голосов по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте - Николай Харитонов с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:29
2024-03-18T10:29
2024-03-18T10:44
выборы президента россии — 2024
политика
самарская область
россия
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САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Самарской области с 86,76% голосов по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте - Николай Харитонов с 4,36%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале."Итоги голосования в Самарской области. Предварительные данные по распределению голосов: Владимир Путин – 86,76%, Николай Харитонов – 4,36%, Владислав Даванков – 4,18%, Леонид Слуцкий – 3,07%", - говорится в сообщении избиркома.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Самарская область, Россия
Путин набрал 86,76 процента голосов в Самарской области
Путин побеждает на выборах в Самарской области с 86,76 процента голосов