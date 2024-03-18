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Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:25 18.03.2024 (обновлено: 10:46 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933923659.html
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов
Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:25
2024-03-18T10:46
выборы президента россии — 2024
политика
воронежская область
россия
владимир путин
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает облизбирком."В Воронежской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам обработки... 1. Путин Владимир Владимирович – 88,83% (1 252 899 голосов); 2. Даванков Владислав Андреевич – 3,95% (55 736 голосов); 3. Харитонов Николай Михайлович – 3,73% (52 640 голосов); 4. Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,39% (33 692 голоса)", - говорится вв сообщении.Окончательная явка по Воронежской области составила, по данным облизбиркома, 77,52%, в выборах приняли участие 1 415 253 избирателя.
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политика, воронежская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Воронежская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Воронежской области с 88,83 процента голосов

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает облизбирком.
"В Воронежской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам обработки... 1. Путин Владимир Владимирович – 88,83% (1 252 899 голосов); 2. Даванков Владислав Андреевич – 3,95% (55 736 голосов); 3. Харитонов Николай Михайлович – 3,73% (52 640 голосов); 4. Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,39% (33 692 голоса)", - говорится вв сообщении.
Окончательная явка по Воронежской области составила, по данным облизбиркома, 77,52%, в выборах приняли участие 1 415 253 избирателя.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВоронежская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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