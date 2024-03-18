https://ria.ru/20240318/putin-1933923659.html

Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов

Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов

Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:25

2024-03-18T10:25

2024-03-18T10:46

выборы президента россии — 2024

политика

воронежская область

россия

владимир путин

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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает облизбирком."В Воронежской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам обработки... 1. Путин Владимир Владимирович – 88,83% (1 252 899 голосов); 2. Даванков Владислав Андреевич – 3,95% (55 736 голосов); 3. Харитонов Николай Михайлович – 3,73% (52 640 голосов); 4. Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,39% (33 692 голоса)", - говорится вв сообщении.Окончательная явка по Воронежской области составила, по данным облизбиркома, 77,52%, в выборах приняли участие 1 415 253 избирателя.

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, воронежская область, россия, владимир путин