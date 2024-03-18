https://ria.ru/20240318/putin-1933923659.html
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов
Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:25
2024-03-18T10:25
2024-03-18T10:46
выборы президента россии — 2024
политика
воронежская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915644_0:134:3070:1861_1920x0_80_0_0_933ef53c7b90b48be9d00ca62c01726f.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набрал 88,83% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает облизбирком."В Воронежской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам обработки... 1. Путин Владимир Владимирович – 88,83% (1 252 899 голосов); 2. Даванков Владислав Андреевич – 3,95% (55 736 голосов); 3. Харитонов Николай Михайлович – 3,73% (52 640 голосов); 4. Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,39% (33 692 голоса)", - говорится вв сообщении.Окончательная явка по Воронежской области составила, по данным облизбиркома, 77,52%, в выборах приняли участие 1 415 253 избирателя.
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915644_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_5ea83a1ed5323eb16434951a5d64e8a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, воронежская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Воронежская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал на выборах в Воронежской области 88,83 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Воронежской области с 88,83 процента голосов