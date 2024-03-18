https://ria.ru/20240318/putin-1933923562.html
Путин побеждает на выборах в Курской области
Путин побеждает на выборах в Курской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Курской области
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Курской области набирает 88,51% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:25
2024-03-18T10:25
2024-03-18T10:36
выборы президента россии — 2024
политика
россия
курская область
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Курской области набирает 88,51% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Курской области Владимир Путин набрал 88,51% голосов, на втором месте - получивший 3,8% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова (3,62% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,78%).
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, курская область, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин побеждает на выборах в Курской области
Путин набрал 88,51 процента голосов на выборах в Курской области