https://ria.ru/20240318/putin-1933923562.html

Путин побеждает на выборах в Курской области

Путин побеждает на выборах в Курской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Курской области

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Курской области набирает 88,51% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:25

2024-03-18T10:25

2024-03-18T10:36

выборы президента россии — 2024

политика

россия

курская область

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933920060_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_9ede24ba541476d0e1cff9f6da71ba56.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Курской области набирает 88,51% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Курской области Владимир Путин набрал 88,51% голосов, на втором месте - получивший 3,8% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова (3,62% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (2,78%).

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, курская область, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов