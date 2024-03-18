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Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:17 18.03.2024 (обновлено: 10:24 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933922443.html
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:17
2024-03-18T10:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в КБР Владимир Путин набрал 94,21% голосов, на втором месте получивший 2,45% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (2,12% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,12%).
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР

Путин набрал 94,21 процента голосов после обработки всех протоколов в КБР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в КБР Владимир Путин набрал 94,21% голосов, на втором месте получивший 2,45% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (2,12% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,12%).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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