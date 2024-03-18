https://ria.ru/20240318/putin-1933922443.html

Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР

Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:17

2024-03-18T10:17

2024-03-18T10:24

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в КБР Владимир Путин набрал 94,21% голосов, на втором месте получивший 2,45% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (2,12% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,12%).

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)