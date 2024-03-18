https://ria.ru/20240318/putin-1933922443.html
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР
Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:17
2024-03-18T10:17
2024-03-18T10:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в КБР Владимир Путин набрал 94,21% голосов, на втором месте получивший 2,45% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (2,12% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,12%).
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР
Путин набрал 94,21 процента голосов после обработки всех протоколов в КБР