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Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:09 18.03.2024 (обновлено: 10:21 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933920571.html
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области
Владимир Путин набирает 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы государства в Тюменской области, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:09
2024-03-18T10:21
выборы президента россии — 2024
политика
тюменская область
россия
владимир путин
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ТЮМЕНЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин набирает 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы государства в Тюменской области, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.По данным облизбиркома, после обработки всех протоколов за Владимира Путина проголосовали 84,83% избирателей, Леонид Слуцкий набрал 7,26%, Николай Харитонов – 6,09%, Владислав Даванков - 2,04% голосов.Предварительная явка на выборах составила 84,3%. По словам Халина, это рекордная за все время выборов в Тюменской области. На президентских выборах в 2012 году явка составила 79,21%, в 2018 году - 78,93%. Тогда голосование длилось один день.Халин отметил, что трехдневное голосование на выборах президента РФ в регионе прошло нормально, в рабочем порядке, фактов удаления наблюдателей и отстранения членов УИК в регионе не было. Серьезных нарушений также не зафиксировано.В Тюменской области голосование проходило на 1070 избирательных участках, проголосовать могли 1 177 495 зарегистрированных на территории региона избирателей.
https://ria.ru/20240318/putin-1933922240.html
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политика, тюменская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области

Путин побеждает на выборах в Тюменской области с 84,83 процента голосов

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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ТЮМЕНЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин набирает 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы государства в Тюменской области, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.
По данным облизбиркома, после обработки всех протоколов за Владимира Путина проголосовали 84,83% избирателей, Леонид Слуцкий набрал 7,26%, Николай Харитонов – 6,09%, Владислав Даванков - 2,04% голосов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Предварительная явка на выборах составила 84,3%. По словам Халина, это рекордная за все время выборов в Тюменской области. На президентских выборах в 2012 году явка составила 79,21%, в 2018 году - 78,93%. Тогда голосование длилось один день.
Халин отметил, что трехдневное голосование на выборах президента РФ в регионе прошло нормально, в рабочем порядке, фактов удаления наблюдателей и отстранения членов УИК в регионе не было. Серьезных нарушений также не зафиксировано.
В Тюменской области голосование проходило на 1070 избирательных участках, проголосовать могли 1 177 495 зарегистрированных на территории региона избирателей.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТюменская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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