https://ria.ru/20240318/putin-1933920571.html
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области
Владимир Путин набирает 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы государства в Тюменской области, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:09
2024-03-18T10:09
2024-03-18T10:21
выборы президента россии — 2024
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин набирает 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы государства в Тюменской области, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.По данным облизбиркома, после обработки всех протоколов за Владимира Путина проголосовали 84,83% избирателей, Леонид Слуцкий набрал 7,26%, Николай Харитонов – 6,09%, Владислав Даванков - 2,04% голосов.Предварительная явка на выборах составила 84,3%. По словам Халина, это рекордная за все время выборов в Тюменской области. На президентских выборах в 2012 году явка составила 79,21%, в 2018 году - 78,93%. Тогда голосование длилось один день.Халин отметил, что трехдневное голосование на выборах президента РФ в регионе прошло нормально, в рабочем порядке, фактов удаления наблюдателей и отстранения членов УИК в регионе не было. Серьезных нарушений также не зафиксировано.В Тюменской области голосование проходило на 1070 избирательных участках, проголосовать могли 1 177 495 зарегистрированных на территории региона избирателей.
https://ria.ru/20240318/putin-1933922240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, тюменская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области
Путин побеждает на выборах в Тюменской области с 84,83 процента голосов