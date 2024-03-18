https://ria.ru/20240318/putin-1933920571.html

Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области

Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области

Владимир Путин набирает 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы государства в Тюменской области, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:09

2024-03-18T10:09

2024-03-18T10:21

выборы президента россии — 2024

политика

тюменская область

россия

владимир путин

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ТЮМЕНЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин набирает 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы государства в Тюменской области, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.По данным облизбиркома, после обработки всех протоколов за Владимира Путина проголосовали 84,83% избирателей, Леонид Слуцкий набрал 7,26%, Николай Харитонов – 6,09%, Владислав Даванков - 2,04% голосов.Предварительная явка на выборах составила 84,3%. По словам Халина, это рекордная за все время выборов в Тюменской области. На президентских выборах в 2012 году явка составила 79,21%, в 2018 году - 78,93%. Тогда голосование длилось один день.Халин отметил, что трехдневное голосование на выборах президента РФ в регионе прошло нормально, в рабочем порядке, фактов удаления наблюдателей и отстранения членов УИК в регионе не было. Серьезных нарушений также не зафиксировано.В Тюменской области голосование проходило на 1070 избирательных участках, проголосовать могли 1 177 495 зарегистрированных на территории региона избирателей.

https://ria.ru/20240318/putin-1933922240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тюменская область, россия, владимир путин