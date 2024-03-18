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Путин набрал 86,88 процента голосов на выборах в Ивановской области

Путин набрал 86,88 процента голосов на выборах в Ивановской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 86,88 процента голосов на выборах в Ивановской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ивановской области с 86,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:42

2024-03-18T09:42

2024-03-18T09:43

выборы президента россии — 2024

ивановская область

политика

россия

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ивановской области с 86,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 86,88%, Николай Харитонов – 4,66%, Владислав Даванков – 3,66%, Леонид Слуцкий – 3,24%.Голосование на выборах главы государства проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ивановская область, политика, россия, владимир путин