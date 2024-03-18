https://ria.ru/20240318/putin-1933911467.html
Путин набрал 86,88 процента голосов на выборах в Ивановской области
Путин набрал 86,88 процента голосов на выборах в Ивановской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 86,88 процента голосов на выборах в Ивановской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ивановской области с 86,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:42
2024-03-18T09:42
2024-03-18T09:43
выборы президента россии — 2024
ивановская область
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933823313_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_60358deabaf0e9eb82ae1b5e5f99cc0a.jpg
РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ивановской области с 86,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 86,88%, Николай Харитонов – 4,66%, Владислав Даванков – 3,66%, Леонид Слуцкий – 3,24%.Голосование на выборах главы государства проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
ивановская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933823313_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ff01f90d7ddd4534547eac13ec0f77d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Ивановская область, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 86,88 процента голосов на выборах в Ивановской области
Путин набрал 86,88 процента голосов в Ивановской области по итогам выборов