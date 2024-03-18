https://ria.ru/20240318/putin-1933910601.html
Путин набрал 79,25 процента голосов на выборах в Архангельской области
Путин набрал 79,25 процента голосов на выборах в Архангельской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 79,25 процента голосов на выборах в Архангельской области
Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Архангельской области, набирая 79,25% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:38
2024-03-18T09:38
2024-03-18T09:44
выборы президента россии — 2024
архангельская область
политика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Архангельской области, набирая 79,25% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."За Путина - 79,25%, за Даванкова 7,6%, Слуцкий - 5,93%, Харитонов - 5,31%. Явка составила 65,29%", - сказала собеседница агентства.В 2018 году явка в регионе составила 59,2%. Тогда Путин набрал более 75% голосов в регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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архангельская область, политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Архангельская область, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 79,25 процента голосов на выборах в Архангельской области
Путин набрал 79,25 процента голосов в Архангельской области по итогам выборов
МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Архангельской области, набирая 79,25% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
"За Путина - 79,25%, за Даванкова 7,6%, Слуцкий - 5,93%, Харитонов - 5,31%. Явка составила 65,29%", - сказала собеседница агентства.
В 2018 году явка в регионе составила 59,2%. Тогда Путин набрал более 75% голосов в регионе.