https://ria.ru/20240318/putin-1933910601.html

Путин набрал 79,25 процента голосов на выборах в Архангельской области

Путин набрал 79,25 процента голосов на выборах в Архангельской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 79,25 процента голосов на выборах в Архангельской области

Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Архангельской области, набирая 79,25% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:38

2024-03-18T09:38

2024-03-18T09:44

выборы президента россии — 2024

архангельская область

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg

МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Архангельской области, набирая 79,25% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."За Путина - 79,25%, за Даванкова 7,6%, Слуцкий - 5,93%, Харитонов - 5,31%. Явка составила 65,29%", - сказала собеседница агентства.В 2018 году явка в регионе составила 59,2%. Тогда Путин набрал более 75% голосов в регионе.

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

архангельская область, политика, россия, владимир путин