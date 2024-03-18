https://ria.ru/20240318/putin-1933906709.html
Путин набрал 79,08 процента голосов на выборах в Ненецком округе
Путин набрал 79,08 процента голосов на выборах в Ненецком округе - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 79,08 процента голосов на выборах в Ненецком округе
Владимир Путин побеждает на выборах в Ненецком автономном округе, набрав 79,08% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в окружном... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:18
2024-03-18T09:18
2024-03-18T09:23
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
ненецкий автономный округ
россия
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах в Ненецком автономном округе, набрав 79,08% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в окружном избиркоме."Путин - 79,08%, Харитонов - 6,86%, Даванков - 6,46%, Слуцкий - 5,84%", - сказала собеседница агентства.Явка составила 70,7%.В 2018 году она была зафиксирована на уровне 63,62%, на предыдущих выборах Путин набрал 71,15% голосов избирателей на выборах президента РФ в округе.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
https://ria.ru/20240318/putin-1933902597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, владимир путин, ненецкий автономный округ, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Ненецкий автономный округ, Россия
Путин набрал 79,08 процента голосов на выборах в Ненецком округе
Путин набрал 79,08 процента голосов после обработки протоколов в Ненецком округе