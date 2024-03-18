https://ria.ru/20240318/putin-1933899778.html

Путин победил в Курганской области с 85,63 процента голосов

Путин победил в Курганской области с 85,63 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин победил в Курганской области с 85,63 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 85,63% голосов в Курганской области после обработки 100% протоколов, сообщила областная избирательная... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:23

2024-03-18T08:23

2024-03-18T08:32

выборы президента россии — 2024

политика

курганская область

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933820852_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_8a9dba832e2152086473d67bfed50c7b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 85,63% голосов в Курганской области после обработки 100% протоколов, сообщила областная избирательная комиссия."Предварительные итоги выборов: Даванков Владислав Андреевич… - 18 716 (3,82%), Путин Владимир Владимирович… - 419 627 (85,63%), Слуцкий Леонид Эдуардович… - 19 551 (3,99%), Харитонов Николай… - 24 554 (5,01%)", - говорится в сообщении.В регионе обработано 100% протоколов, уточнили в облизбиркоме.По словам главы облизбиркома Романа Скиндерева, в выборах приняли участие 490 157 избирателей, явка на территории Курганской области составила 77,23%.Наблюдение за ходом голосования и подведением его итогов осуществляли более 2 тысяч наблюдателей, поясняет комиссия.В Курганской области в выборах президента РФ в 2018 году приняли участие 434 836 граждан - 61,74%. Выборы тогда проходили в один день.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933899337.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курганская область, россия, владимир путин