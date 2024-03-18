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Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области

Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Свердловской области с 82,10% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:12

2024-03-18T08:12

2024-03-18T08:12

выборы президента россии — 2024

политика

свердловская область

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Свердловской области с 82,10% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона. По данным областного избиркома, после обработки всех протоколов Путин набирает 82,10%, Владислав Даванков – 7,31%, Николай Харитонов – 4,32%, Леонид Слуцкий – 3,91%. Явка составила 71,03%.

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, свердловская область, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, россия