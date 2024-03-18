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Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:12 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933898609.html
Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области
Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Свердловской области с 82,10% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:12
2024-03-18T08:12
выборы президента россии — 2024
политика
свердловская область
владимир путин
николай харитонов
владислав даванков
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Свердловской области с 82,10% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона. По данным областного избиркома, после обработки всех протоколов Путин набирает 82,10%, Владислав Даванков – 7,31%, Николай Харитонов – 4,32%, Леонид Слуцкий – 3,91%. Явка составила 71,03%.
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политика, свердловская область, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Свердловская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Россия
Путин побеждает на выборах президента в Свердловской области

Путин побеждает в Свердловской области с 82,1 процента голосов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Свердловской области с 82,10% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона.
По данным областного избиркома, после обработки всех протоколов Путин набирает 82,10%, Владислав Даванков – 7,31%, Николай Харитонов – 4,32%, Леонид Слуцкий – 3,91%.
Явка составила 71,03%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСвердловская областьВладимир ПутинНиколай ХаритоновВладислав ДаванковРоссия
 
 
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