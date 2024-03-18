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Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира - РИА Новости, 18.03.2024
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05:41 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933889285.html
Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира
Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира - РИА Новости, 18.03.2024
Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира
Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок - это гарантия для обеспечения мира, заявил РИА Новости писатель и поэт Хосе Регато, возглавляющий... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:41
2024-03-18T05:41
владимир путин
эквадор
россия
максим горький
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КИТО, 18 мар - РИА Новости. Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок - это гарантия для обеспечения мира, заявил РИА Новости писатель и поэт Хосе Регато, возглавляющий культурный центр имени Максима Горького в Эквадоре. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после подсчёта 98,02% протоколов. "Триумфальные результаты президента Путина - это гарантия защиты мира на международной арене", - сказал Регато. По словам писателя, эквадорцы очень признательны за сотрудничество России и Эквадора в сфере образования, которое позволило получить знания и профессию многим гражданам латиноамериканской страны. "Есть многое, что ещё предстоит сделать в сфере торговли, культуры... Русская культура имеет мировое значение, и мы, писатели и поэты, всегда имели в качестве ориентира великие ценности русской культуры", - добавил Регато.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
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владимир путин, эквадор, россия, максим горький
Владимир Путин, Эквадор, Россия, Максим Горький
Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира

Писатель Регато: переизбрание Путина является гарантией для обеспечения мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КИТО, 18 мар - РИА Новости. Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок - это гарантия для обеспечения мира, заявил РИА Новости писатель и поэт Хосе Регато, возглавляющий культурный центр имени Максима Горького в Эквадоре.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после подсчёта 98,02% протоколов.
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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"Триумфальные результаты президента Путина - это гарантия защиты мира на международной арене", - сказал Регато.
По словам писателя, эквадорцы очень признательны за сотрудничество России и Эквадора в сфере образования, которое позволило получить знания и профессию многим гражданам латиноамериканской страны.
"Есть многое, что ещё предстоит сделать в сфере торговли, культуры... Русская культура имеет мировое значение, и мы, писатели и поэты, всегда имели в качестве ориентира великие ценности русской культуры", - добавил Регато.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Владимир ПутинЭквадорРоссияМаксим Горький
 
 
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