https://ria.ru/20240318/putin-1933889285.html

Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира

Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира - РИА Новости, 18.03.2024

Эквадорский писатель назвал победу Путина гарантией для обеспечения мира

Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок - это гарантия для обеспечения мира, заявил РИА Новости писатель и поэт Хосе Регато, возглавляющий... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:41

2024-03-18T05:41

2024-03-18T05:41

владимир путин

эквадор

россия

максим горький

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КИТО, 18 мар - РИА Новости. Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок - это гарантия для обеспечения мира, заявил РИА Новости писатель и поэт Хосе Регато, возглавляющий культурный центр имени Максима Горького в Эквадоре. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после подсчёта 98,02% протоколов. "Триумфальные результаты президента Путина - это гарантия защиты мира на международной арене", - сказал Регато. По словам писателя, эквадорцы очень признательны за сотрудничество России и Эквадора в сфере образования, которое позволило получить знания и профессию многим гражданам латиноамериканской страны. "Есть многое, что ещё предстоит сделать в сфере торговли, культуры... Русская культура имеет мировое значение, и мы, писатели и поэты, всегда имели в качестве ориентира великие ценности русской культуры", - добавил Регато.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

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эквадор

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владимир путин, эквадор, россия, максим горький