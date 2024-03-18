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Победа Путина позволит остановить фашизм в Европе, заявил финский журналист
Победа Путина позволит остановить фашизм в Европе, заявил финский журналист - РИА Новости, 18.03.2024
Победа Путина позволит остановить фашизм в Европе, заявил финский журналист
Убедительная победа Владимира Путина на выборах президента РФ позволит эффективно бороться с фашизмом на Украине и в Европе, заявил РИА Новости финский... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:27
2024-03-18T04:27
2024-03-18T04:27
выборы президента россии — 2024
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Убедительная победа Владимира Путина на выборах президента РФ позволит эффективно бороться с фашизмом на Украине и в Европе, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. По его словам, сейчас и Европа, и в частности Финляндия управляются извне, и там разжигается русофобия, предпринимаются попытки дискредитировать российские выборы разными фейками, однако голосование показало реальный уровень поддержки президента РФ. "Люди хотят действительно видеть сильную Россию, люди сплотились, и в Хельсинки было видно, что люди танцевали и говорили на русском, и не стеснялись, несмотря на провокации. И, конечно, это большое достижение, что Владимир Владимирович победил, потому что он и его команда могут остановить этот фашизм, который распространился на Украину, на страны Европы", - сказал Хейсканен. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,22% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 92,01% протоколов.
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россия, европа, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Европа, Владимир Путин
Победа Путина позволит остановить фашизм в Европе, заявил финский журналист
Финский журналист Хейсканен: победа Путина позволит остановить фашизм в Европе