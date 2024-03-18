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Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах
Правительство Боливии поздравляет Владимира Путина с переизбранием, эта убедительная победа подтверждает единство российского народа вокруг своего суверенитета... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:58
2024-03-18T02:58
2024-03-18T03:08
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правительство Боливии поздравляет Владимира Путина с переизбранием, эта убедительная победа подтверждает единство российского народа вокруг своего суверенитета и постоянного развития, заявил боливийский лидер Луис Арсе."Из Многонационального Государства Боливия мы посылаем самые искренние поздравления брату Владимиру Путину, который был переизбран президентом России в результате убедительной победы, подтверждающей единство мужественного российского народа вокруг своего суверенитета и постоянного развития. Мы уверены, что продолжим углублять наши узы братства и сотрудничества", - написал Арсе в своем блоге в соцсети Х.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 93,06% протоколов.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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боливия, в мире, россия, луис арсе, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Боливия, В мире, Россия, Луис Арсе, Владимир Путин
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах
Президент Боливии Луис Арсе поздравил Путина с переизбранием