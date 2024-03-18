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Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:58 18.03.2024 (обновлено: 03:08 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933876749.html
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах
Правительство Боливии поздравляет Владимира Путина с переизбранием, эта убедительная победа подтверждает единство российского народа вокруг своего суверенитета... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:58
2024-03-18T03:08
выборы президента россии — 2024
боливия
в мире
россия
луис арсе
владимир путин
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правительство Боливии поздравляет Владимира Путина с переизбранием, эта убедительная победа подтверждает единство российского народа вокруг своего суверенитета и постоянного развития, заявил боливийский лидер Луис Арсе."Из Многонационального Государства Боливия мы посылаем самые искренние поздравления брату Владимиру Путину, который был переизбран президентом России в результате убедительной победы, подтверждающей единство мужественного российского народа вокруг своего суверенитета и постоянного развития. Мы уверены, что продолжим углублять наши узы братства и сотрудничества", - написал Арсе в своем блоге в соцсети Х.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 93,06% протоколов.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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боливия, в мире, россия, луис арсе, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Боливия, В мире, Россия, Луис Арсе, Владимир Путин
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Боливии Луис Арсе поздравил Путина с переизбранием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правительство Боливии поздравляет Владимира Путина с переизбранием, эта убедительная победа подтверждает единство российского народа вокруг своего суверенитета и постоянного развития, заявил боливийский лидер Луис Арсе.
"Из Многонационального Государства Боливия мы посылаем самые искренние поздравления брату Владимиру Путину, который был переизбран президентом России в результате убедительной победы, подтверждающей единство мужественного российского народа вокруг своего суверенитета и постоянного развития. Мы уверены, что продолжим углублять наши узы братства и сотрудничества", - написал Арсе в своем блоге в соцсети Х.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 93,06% протоколов.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024БоливияВ миреРоссияЛуис АрсеВладимир Путин
 
 
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