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Путин рассказал о будущем политической жизни в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:51 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933876106.html
Путин рассказал о будущем политической жизни в России
Путин рассказал о будущем политической жизни в России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал о будущем политической жизни в России
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:51
2024-03-18T02:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было. "Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о будущем политической жизни в России

Путин: в политической жизни в России все останется так, как было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было.
"Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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