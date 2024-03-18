https://ria.ru/20240318/putin-1933876106.html
Путин рассказал о будущем политической жизни в России
Путин рассказал о будущем политической жизни в России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал о будущем политической жизни в России
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:51
2024-03-18T02:51
2024-03-18T02:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было. "Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о будущем политической жизни в России
Путин: в политической жизни в России все останется так, как было
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было.
"Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России