https://ria.ru/20240318/putin-1933876106.html

Путин рассказал о будущем политической жизни в России

Путин рассказал о будущем политической жизни в России - РИА Новости, 18.03.2024

Путин рассказал о будущем политической жизни в России

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:51

2024-03-18T02:51

2024-03-18T02:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он думает, что в политической жизни в России все останется так, как было. "Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, россия, владимир путин